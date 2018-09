VM: Talouskasvu huippuluvuissa, mutta julkinen talous ei ole kestävällä pohjalla

Valtiovarainministeriö varoittaa, että Suomen talouden kyky kestää ikäviä yllätyksiä ja väistämättä tulevia taantumia on kuitenkin selvästi heikompi kuin ennen vuonna 2008 alkanutta taantumaa. Velkasuhde on edelleen 60 prosentin tuntumassa ja julkinen talous on alijäämäinen, kun suhdanteiden vaikutus on puhdistettu.