Yli 55-vuotiaiden velkaongelmat lisääntyneet – "Jos et osaa sopeuttaa kulutustasi, niin ongelmissa olet"

Video: Velka, alhainen säästäminen ja huonot talousnäkymät tiputtivat Suomen pisteitä eläkejärjestelmien vertailussa

Velkaantuneita auttavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar arvioi, että varsinkin eläkeikäisten velkaantuminen on vielä entisestään pahentunut ja hän ennustaa saman trendin jatkuvan myös tulevina vuosina.

Hänen mukaansa suurimpia selittäviä tekijöitä ikääntyvien velkaantumiseen ovat kulutusluottojen yleistyminen ja kulutuskulttuurin muutos. Pantzar lisää selityksiin, myös sen, että useat eivät varaudu eläkkeen aiheuttamaan tulojen pudotukseen.

Vieläpä kun lisääntynyt vapaa-aika antaa mahdollisuuden kuluttaa yhä enemmän eläkkeelle jäädessä.

– Meillä on jäämässä ensimmäistä kertaa eläkkeelle sukupolvi, joka on tottunut kuluttamaan, tottunut käyttämään sen mikä tulee ja elämään sen mukaisesti. Tilastoa nostaa ylöspäin nimenomaan eläkkeelle jäävien osuus.

Pikavipit ja kulutusluotot suurin syy

Tutkimuksen mukaan myös pikavippien ja kertaluottojen keskimääräisen maksamattoman velan määrä velkomustuomioissa on moninkertaistunut muutamassa vuodessa.

Esimerkiksi velkomustuomion saaneella pikavipin ottaneella yli 55-vuotiaalla oli vielä vuonna 2013 pikavippivelkaa keskimäärin 379 euroa, kun vuonna 2016 määrä oli jo lähes 1300 euroa.

Pikavipit ja kulutusluotot ovat myös suomalaisen suurin yksittäinen syy velkomustuomion saamiseen.

"Jos et osaa sopeuttaa kulutustasi, niin ongelmissa olet"

Yksi selittävä tekijä velkaantuneiden määrän kasvuun on vuonna 2008 finanssikriisistä alkanut taantuma, joka iski tuolloin vielä työiässä olleiden työllisyyteen.

– Siellä on monta tekijää. Määrä on kuitenkin prosentuaalisesti sellainen, että pelkkä iäkkäiden määrän kasvu ei tätä selitä. Suurempi tekijä on kulttuurin muutos, toisenlainen taloudellinen käyttäytyminen nähdään normaalina.

Pantzarin mukaan moni vaikeuksiin joutunut pyrkii ylläpitämään samanlaista elämää kuin töissä käydessä.

– Jos on vielä paljon luottokorttivelkaa tai kulutusluottoja, niiden takaisin maksaminen siinä vaiheessa kun tulot putoavat jopa puoleen, on lähes mahdotonta. Ja siinä tulee monta kohtaa, jossa turvaudutaan muihin rahoitusvaihtoehtoihin tai sitten yksinkertaisesti rahaa ei riitä lyhennysten maksamiseen.

– Jos et osaa sopeuttaa kulutustasi, kun jäät eläkkeelle niin ongelmissahan sinä olet, Pantzar sanoo.

Eläkeläiset auttavat aikuisia lapsia

Yhtenä isona tekijänä näkyy hänen mukaansa myös se, että eläkeikäiset auttavat läheisiä ja aikuisia lapsiaan rahallisesti.

– Taloudellista hyväksikäyttöäkin on, mutta yleisempää on se, että kaikilla läheisillä on viritetty taloudet tiukaksi, ja sitten jollakin alkaa mennä huonosti. Sehän on periaatteessa vain reilua, että muut yrittävät auttaa.

Pantzarin mukaan se, että luottomahdollisuuksia tyrkytetään ihmisille entistä enemmän, saa myös ihmiset ottamaan niitä ja elämään yhä enemmän luotolla.