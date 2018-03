Yrityksissä uskotaan työpaikkojen kasvuun, mutta työvoimapula huolettaa: "Pystymmekö täyttämään kysyntää?"

Työmarkkinabarometrin mukaan reilu viidennes suomalaisista työnantajista ennustaa henkilöstömäärän kasvavan yrityksessään huhti-kesäkuun aikana. Kolme neljästä työnantajasta uskoo työntekijämäärän pysyvän ennallaan ja vain kuusi prosenttia odottaa henkilöstön vähenevän. Eniten työllistämisaikeita on Pohjois- ja Itä-Suomessa, vähiten Länsi-Suomessa.

– Tällä hetkellä esimerkiksi Pohjois-Suomessa ja Lapissa osalta kysyntä on hyvin voimakasta, kun puhutaan hotelli- ja ravintola-alan sekä päivittäistavarakaupan osaajista. Jos katsotaan Etelä-Suomea ja pääkaupunkiseutua, niin täällä tietysti it-osaajien, digiosaajien sekä pankki- ja vakuutussektorin osaajien tarve hyvin voimakkaassa kasvussa. Edelleen tarvitaan käden taitajia rakentamiseen ja teollisuuteen.

Kariolan mukaan työllistämisusko on nyt mittauksen viisivuotisen historian paras. Hyvällä kehityksellä on kuitenkin myös uhkatekijöitä.

– Yksi positiivisuuden varjosta nouseva huoli on se, että pystymmekö me täyttämään kysyntää? On mahdollista, että osaajapula nousee mahdollisesti pullonkaulaksi ja riskiksi Suomen kasvulle.