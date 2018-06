17 osavaltiota haastoi Trumpin hallinnon oikeuteen siirtolaislasten erottamisen vuoksi – käräjätuomari linjasi perheet yhdistettäväksi

Usean demokraattiosavaltion kuten Washingtonin, New Yorkin ja Kalifornian oikeusministerit jättivät haasteet hallintoa vastaan.

Käräjätuomari: Perhe yhdistettävä 30 päivän sisällä

Kalifornialaistuomari antoi tuoreeltaan myös päätöksen, jonka mukaan viranomaisten on yhdistettävä erotetut perheet 30 päivän sisällä erottamisesta. Mikäli siirtolaislapsi on viisivuotias tai nuorempi, yhdistäminen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksestä.