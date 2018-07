19-vuotias puukotti miehen kuoliaaksi yleisessä vessassa – kirjoitti uhrin verellä viestin peiliin

Jacob Svensson, 19, tuomittiin tiistaina 12 vuodeksi vankeuteen murhasta. Hän puukotti miehen kuoliaaksi yleisessä vessassa Örebrossa tammikuussa. Puukotuksesta syntyneellä verellä mies kirjoitti wc:n seinään ”Why so serious”.

19-vuotias on kieltänyt murhan.

Tuhri peilin uhrin verellä

Uhrin kurkku, kaula ja kasvot oli viiltojen peitossa. Tekijä oli lisäksi kirjoittanut uhrinsa verellä peiliin ”Why so serious”. Lausahdus on viittaus Batmanin "The Dark Knight” -elokuvaan.