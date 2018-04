Aikamme neron, Stephen Hawkingin viimeinen haastattelu: Puhui kullan syntymisestä

Hawking totesi, että neutronitähtien törmäys on yksi tapa kullan syntymiselle, mutta sitä voi syntyä myös supernovassa. Hawking kertoi, että kulta on harvinaista kaikkialla, ei pelkästään maapallolla. Tämä johtuu siitä, että raskaampien aineiden syntyminen on vaikeaa.