Ainakin kahdeksan loukkaantui rajussa hissionnettomuudessa Georgiassa – hissi paiskoi hiihtäjät holtittomasti hankeen

Onnettomuudesta raportoivat muun muassa useat ruotsalaismediat. Ruotsin TV4:n tietojen mukaan ainakin kahdeksan loukkaantui onnettomuudessa. Aftonbladetin haastatteleman hotellityöntekijän mukaan loukkaantuneita olisi 10 tai 11. Brittilehti The Telegraphin mukaan luokkaantuneita olisi ainakin kymmenen.

Raskaanaoleva ruotsalaisnainen loukkaantui

Yksi loukkaantuneista on ruotsalainen nainen, joka on raskaana. Ruotsin ulkoministeriö on vahvistanut asian ruotsalaismedioille. Kenenkään loukaantuneen vammat eivät ole Aftonbladetin tietojen mukaan vakavia. Georgian terveysmenisteriön edustaja sanoo lehdelle ruotsalaisturistin saneen nopeasti apua onnettomuuspaikalla.