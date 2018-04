Ainutlaatuinen teko muovijätteen vähentämiseksi – yli 40 yritystä allekirjoitti sopimuksen

Sopimuksen takana on kestävän kehityksen kampanja WRAP. Kampanjan johtaja Marcus Gover sanoo, että sopimus on ainutlaatuinen mahdollisuus miettiä muovin käyttötapoja uusiksi ja vähentää sen ympäristöhaittoja.

– Koko muovisysteemin muuttaminen vaatii sitä, että ketjun kaikki jäsenet ovat sitoutuneita. Siksi UK Plastics Pact on niin ainutlaatuinen. Se yhdistää kaikki toimijat, yritykset ja organisaatiot tekemään töitä muovijätteen vähentämiseksi. Nyt on paras aika toimia, ja yhdessä me pystymme siihen, Gover toteaa BBC:lle.