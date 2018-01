"Älkää lähtekö, pysykää siellä" – Mitä on Japanin rannikolle ajautuvien aavelaivojen taustalla?

– Olen pahoillani heidän puolestaan. Pohjois-Koreassa ihmisillä on eri usko kuin meillä. Saatan käsitellä heidän maallisia jäännöksiään eri tavalla kuin he toivoisivat. Heidät haudataan ilman hautajaisia.

"Vain idiootti kalastaisi tällä tavalla"

Syynä sää – vai hallinnon painostus?

Osa asiantuntijoista on samoilla linjoilla – he arvelevat, että osa kalastajista joutuu lähtemään vaarallisille vesille, jotta he saavat täyteen hallinnon asettamat uudet kalastustavoitteet. Muutos on ollut nähtävissä Kim Jong Unin valtaannousun jälkeen.