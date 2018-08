Alkoholiveron korotus meni täysin pieleen Virossa – verotulot vähenivät ja kulutus kasvoi

Myös turistien määrä muun muassa Latviasta, Suomesta ja Venäjältä on kääntynyt laskuun. Viro nosti vuosi sitten oluen veroa 70 prosenttia ja viinien 45 prosenttia.

Laskelmat menivät täysin pieleen

Maan hallitus laski, että verojen korotus olisi tuonut 25 miljoonaa euroa lisää valtion kassaan. Toisin kävi, ja valtio on nyt häviämässä ainakin 100 miljoonaa euroa, kun alkoholin myynti on siirtynyt voimakkasti naapurimaahan Latviaan.

Myös suomalaisten ostosmatkat suuntautuvat yhä enemmän Latviaan, kun taas Viron matkailu on vähentynyt vuodessa 5 prosenttia.

– Kun laskee alkoholiveron, tupakkaveron ja polttoaineveron arvonlisäveroineen yhteen, summa on 181 miljoonaa euroa, mikä on Viron valtion bujetissa iso raha, sanoo Roivas.

Valtaosa virolaisista haluaisi laskea alkoholiveroa

Reformipuolue on ottamassa alkoholiveron palauttamisen vuoden 2016 tasolle seuraavien ensi maaliskuussa pidettävien parlamenttivaalien kärkiteemaksi.

Alkoholin kulutus ei kuitenkaan ole laskenut vaan lisääntynyt, ja myös väkevien viinojen kulutus on kasvanut. Viron panimoliiton mukaan oluen kulutus Virossa on muutenkin pienempi kuin EU-maissa keskimäärin asukasta kohti.Väkevien kulutus puolestaan on Euroopan huippua.