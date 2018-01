Apinakaksoset Zhong Zhong ja Hua Hua saavat nimensä historiaan – kloonauksessa uusi läpimurto

Kyseessä on kaksi jaavanmakakia. Ne syntyivät samalla kloonitekniikalla kuin kloonaamisen pioneeri Dolly-lammas Skotlannissa 1996. Dollyn ja makakikaksosten välillä on syntynyt lukuisia kloonattuja nisäkkäitä jäniksistä ja karjaeläimistä kissoihin ja koiriin.

Ensimmäiset kloonatut kädelliset

Zhong Zhong ja Hua Hua ovat kuitenkin ensimmäiset kädelliset nisäkkäät, jotka on onnistuttu kloonaamaan samalla menetelmällä. Jotkut geneetikot ovat aiemmin arvioineet, että kädellisten kloonaaminen ei onnistuisi muun muassa vaikeuksista luovuttaja-alkion perimän käsittelyssä.

Kloonauksessa kyseessä on menetelmä, jonka englanninkielinen lyhennys on Scnt, eli tumansiirtotekniikalla tehty kloonaus.

Siinä poistetaan hedelmöitymättömän munasolun tuma, ja tämä korvataan toisella tumalla. Tämä tuma on otettu kloonattavaksi haluttavasta yksilöstä tarvittavan dna:n takia. Tuloksena oleva alkio siirretään sijaiskohtuun kasvamaan ja syntymään.

"Auttaa sairauksien tutkimisessa"

Esimerkiksi identtiset ihmiskaksoset ovat perua yhdestä jakautuneesta hedelmöittyneestä munasolusta, ja molemmista puoliskoista kehittyy erillinen alkio. Niinpä niiden geeniperimä on yksi yhteen. Tällaisella puolittamistekniikalla on kloonattu jo aiemmin myös jaavanmakakeja.

"Tehokkaampaa kuin alkion jakaminen"

Kiinalaistutkijoiden mukaan uusi menetelmä on tehokkaampi kuin alkion jakaminen, missä tuloksena on vain pieni määrä klooneja. Myös geenien tarkka käsittely alkioissa on vaikeaa, kertoo Guardian.