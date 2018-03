Argentiinassa keskustellaan abortin laillistamisesta – taustalla hengenvaaralliset pimeät abortit

Argentiinan alahuono on keskustellut abortin laillistamisesta aiemminkin. Nyt keskustelu on saanut kuitenkin uudelleen virtaa, kun keskusta-oikeistolainen presidentti Mauricio Macri sanoi kannattajillaan parlamentissa olevan vapaat äänestämään abortista mielensä mukaan. Itse hän on sanonut vastustavansa aborttioikeuksien laajentamista.