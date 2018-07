Arviolta 100 suomalaista lomailee paloalueen lähistöllä Ateenassa – 50 uhrin joukossa ei suomalaisia

Kreikan Suomen suurlähettiläs Juha Pyykkö kertoo, että maastopaloja on Kreikan mediassa luonnehdittu pahimmaksi vuosikymmeniin.

Matkustusilmoituksen Kreikkaan on tehnyt noin 900 suomalaista, joista 100 on tällä hetkellä Ateenan lähistöllä. Metsäpaloissa ei suurlähetystön mukaan ole kuollut tai loukkaantunut yhtään suomalaista.

– Viime yönä pahimmat palot riehuivat Ateenan länsipuolella, mutta tilanne siellä on nyt rauhoittunut ja moottoritie on avattu liikenteelle. Nyt paloja on Ateenan itäisellä puolella.