Asiantuntija ex-agentin myrkytystapauksesta: "Venäjä ja Britannia ovat väistämättä ajautumassa vastakkain kriisiin”

Britannian pääministeri Theresa Mayn eilen parlamentilleen pitämä puhe on saanut Venäjän ylimmän johdon reagoimaan Salisburyn myrkytystapaukseen.

– Pääviesti on ollut se, että venäläiset ovat heittäneet pallon takaisin ja vaatineet Britanniaa todistamaan sen, että Venäjä on myrkytyksen järjestämiseen osallinen, Kangaspuro tiivistää.

May vaati puheessaan Venäjää antamaan täyden selvityksen agentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkyttämisen yrityksestä. Selvityksen tulisi tapahtua tiistaiyöhön mennessä, tai Britannia reagoi ”suurella määrällä toimia”.

– Kyllähän tässä sellainen asetelma on rakentunut, että Venäjä ja Britannia ovat väistämättä ajautumassa vastakkain kriisiin, Kangaspuro puntaroi.

Mayn puhetta nimitetty ”sirkusesitykseksi”, Putin vaitonainen



– Olemme täällä kiireisiä maatalouden parissa. Tavoitteena on luoda hyviä olosuhteita ihmisille, ja sinä kysyt tragedioista. T Selvittäkää tapaus kunnolla siellä (Britanniassa), sitten voimme keskustella tästä, Putin vastasi välinpitämättömän oloisena.

”Yksi sadoista esimerkeistä”



Maan media on Kangaspuron mukaan uutisoinut aiheesta kahtiajakoisesti.

– Venäläinen media on toisaalta uutisoinut itse tapahtumasta suhteellisen tarkastikin, länsimaista mediaa referoiden. Toinen yhtä keskeinen pohjavire on kuitenkin ollut se, että on pyritty asettamaan kyseenalaiseksi, että Venäjä voisi olla mitenkään sekaantunut tähän kysymykseen.