Asiantuntija: Ripeä toiminta pelasti myrkytetyn ex-agentin ja hänen tyttärensä – "Nämä hermomyrkyt on valmistettu tappaviksi"

– Nämä hermomyrkyt on valmistettu tappaviksi. Jos nyt kyseessä olevat kaksi henkilöä eivät olisi saaneet hoitoa niin pikaisesti kuin saivat, he mitä todennäköisimmin olisivat kuolleet, Hay kertoi ITN-televisiokanavalla.

"Riippuu paljon annoksen määrästä"

"Todennäköistä että myrkyn valmisti valtio"

Erilaisten aineiden muun muassa kemiallisiin vaikutuksiin ihmisiin ja muihin eläviin organismeihin perehtynyt toksikologi May arvioi, että teon takana on jokin valtio.

– On hyvin todennäköistä, että käytetty myrkky on tullut, tai on valmistettu, jossain valtiossa, koska todennäköisimmin näitä myrkkyjä on valtioilla. Mutta mielestäni tällä hetkellä tuo lähde ei ole selvillä.