Asiantuntija: Trump on vaarantanut toimittajien asemaa Yhdysvalloissa – "Toimii kuin autoritaariset johtajat"

Siitä tietää, että Donald Trump on tullut kaupunkiin, kun kadulla myydään mediaa pilkkaavia tuotteita.

– Ostan T-paitoja, joissa lukee “CNN on kommunistien kanava”, Scott sanoo MTV Uutisille Erien pikkukaupungissa Pennsylvaniassa.

Scott on Trumpin kannattaja, kuten myös he, jotka ostavat paitoja, joissa Trump virtsaa uutiskanava CNN:n logon päälle. Kannattajat ottavat mallia presidentistä, joka haukkuu säännöllisesti toimittajia. Välivaalien vuoksi kiertueella oleva Trump ylisti tällä viikolla toimittajan päälle hyökännyttä kongressiedustajaa.

– Jos osaa tehdä sellaisen heiton, hän on mies minun makuuni, Trump sanoi Montanassa ja tukijat hurrasivat.

– Trumpin kannattajat perustavat käsityksensä lehdistöstä vain siihen, mitä Fox News tai muut konservatiivit meistä sanovat. He eivät puhu meistä totta, ja valitettavasti meidän on taisteltava tätä vastaan, Acosta sanoo MTV Uutisille.

Politiikan asiantuntijan mukaan Trumpin mediasota on ongelmallista sananvapauden ja demokratian kannalta.

– Hän tekee itsestään immuunin kritiikille, kun väittää toimittajia valehtelijoiksi. Se on sama mitä autoritaariset johtajat tekevät, NYU:n politiikan professori George Shulman sanoo.

Shulmanin mukaan Trump on onnistunut vakuuttamaan kannattajansa siitä, että jokainen kriittinen uutisjuttu hänestä on valhetta. Shulmanin mukaan Trump on heikentänyt sananvapautta ja sitä kautta demokratiaa.