Asiantuntija ei usko Trumpin puheen yhdistävän kansaa: "Mielenkiintoista, miten Twitter-Trump reagoi jälkimaininkeihin"

– Jakolinjat on syventyneet Trumpin aikana. Trump ei lainkaan paranna tilannetta omalla käyttäytymisellään.

– Nyt on mielenkiintoista nähdä miten Twitter-Trump reagoi puheen jälkimaininkeihin. Omalle kannattajajoukolleen hän on edelleen se Trump, joka tulee toteuttamaan lupauksensa. Yhdysvalloissa puhutaan Trump-uskovaisista ja siellä on kova Trump-kannattajakunta. Se porukka ei hätkähdä mistään ja pysyy Trumpin kannalla.