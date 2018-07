Asiantuntijat arvioivat jumiin jääneen juniorijoukkueen pelastamista: "Tuollaista ei ole ikinä aikaisemmin tehty"

Lue myös taustaa ja katso video: Juniorijalkapalloilijat lähettävät videoterveiset luolasta – pojan äidin silmät täyttyivät kyynelistä: "Hän on laihempi"

Viranomaisten mukaan joukkueen pelastamiseksi luolastosta on kolme vaihtoehtoa eli he sukeltavat ulos, heille porataan uloskäynti tai odotellaan sateiden päättymistä, jolloin he voisivat palata samaa reittiä, jota pitkin olivat tulleetkin.