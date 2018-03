Asiantuntijat: Britannian myrkytysskandaali on vahvistanut Putinin asemaa – "Näyttäytyy vahvana voiman takaajana"

Britannian myrkytysskandaali on vahvistanut Putinia



Parviainen arvioi, että Venäjällä on ollut tilausta vahvalle retoriikalle ja se on pitänyt Putinin kannatusta taantuman vuosina. Myös Isossa-Britanniassa tapahtunut, entisen kaksoisagentti Sergei Skripalin salamurhan yritys näyttäytyy Putinin suosiota vahvistavana tekijänä maan sisällä.

Britannia on julkisesti esittänyt Venäjää syylliseksi iskun toteuttamisesta, mutta Venäjä on toistuvasti kieltänyt osallisuutensa entisen kaksoisagentin murhan yritykseen.

– Venäjän ulkoministerin puheessa kerrottiin, että Venäjä on rakentavasti halunnut tietoja Britannialta, joita he eivät ole saaneet ja he ovat rakentaneet tällaisen tarinan, että Britannia on suhtautunut heidän yhteistyöpyrkimykseensä negatiivisesti, se vahvistaa Putinin asemaa, Parviainen luonnehtii.