Atacaman kuuluisan minimuumion arvoitus ratkesi: Jopa ufodokumenteissa nähdyn hahmon taustalla traaginen tarina

Geenitutkijat ovat selvittäneet, että kyseessä on hyvin pienenä keskosena syntynyt tyttö. Tytöllä on ollut ainakin seitsemän erilaista geenimutaatiota tärkeissä elimissä, kertoo BBC.

Testeissä on muun muassa käynyt ilmi, että minimuumiolla oli 10 kylkiluuparia. Se on hyvin harvinaista ihmiselle. Hämmennystä aiheutti myös se, että muumion luusto on jopa 6–8-vuotiaan huolimatta vain 15 senttimetrin mitasta.