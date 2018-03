Atte Kaleva: Kalifaatin vetovoima ei ole hävinnyt – Isisin vaikutus tuntuu vielä pitkään

Äärijärjestö Isis menetti nopeassa tahdissa hallitsemansa laajat maa-alueet Syyriassa ja Irakissa viime vuoden aikana. Tutkija Atte Kalevan mukaan tämä on vähentänyt järjestön vetovoimaa merkittävästi.

– Kyllä Isisin vetovoima on selkeästi heikentynyt. Nimenomaan se, että vihdoin oli kalifaatti olemassa, oli hyvin voimaantultava kokemus monelle jihadismista tai salafismista kiinnostuneelle muslimille. Nyt kalifaattia ei enää ole.

Kalevan mukaan on myös mahdollista, että kalifaatti perustetaan uudelleen jonnekin muualle, esimerkiksi sekasortoisesta sisällissodasta kärsivään Jemeniin. Kalifaatti ei edellytä nimenomaan Isis-järjestön olemassaoloa tullakseen perustetuksi.

Suomi on syrjäinen ja epäpotentiaalinen

Kalevan mielestä kenenkään ei tarvitse menettää yöuniaan terrori-iskujen takia. Hän sanoo kuitenkin, että uhka on Suomessakin otettava vakavasti. Niin myös viranomaisten Suomessa Kalevan mukaan tekevät.

– Kyllä se uhka selkeästi siellä olemassa on ja viranomaiset ottavat uhkan vakavasti. Tässä ovat kaksi ääripäätä: Tuntuu että toinen niistä ottaa sen vähän liian vakavasti, toinen taas ei suhtaudu siihen ollenkaan vakavasti, Kaleva sanoo.

Onneksi Suomi on aika syrjäinen ja epäpotentiaalinen kohde.

Kaleva haluaa vähentää vastakkainasettelua

Kalevan kirjoittama Jihad ja terrori -teos ilmestyy huomenna torstaina. Kaleva sanoo, että halusi kirjoittaa kirjan, koska tutkijoiden osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun on hänen mielestään tärkeää. Hän haluaa myös kirjallaan vähentää islamiin liittyvän polarisoitumista.

– Meillä Suomessa ongelmana on se, että islamiin ja maahanmuuttoon liittyvä keskustelu on erittäin polarisoitunutta. Toivoisin, että tämä kirja olisi keskustelunavaus, että nyt ruvettaisiin puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä. Kirja tarjoaa työkaluja analyysipakkiin. Kirjan lukenut henkilö voi ymmärtää, minkälainen logiikka jihadistien ja terroristien tekojen takana on ja mikä heitä motivoi.