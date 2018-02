Australiaa ryöpytetään jälleen pakolaisten huonosta hoidosta – "Leireillä näkyy yhä syvempi epätoivo"

Australian hallitus on sijoittanut turvapaikanhakijat Australian ulkopuolella sijaitseville leireille Papua-Uuteen-Guineaan. Olosuhteita on moitittu jopa keskitysleirimäisiksi.

Leirejä on riivannut itsemurhien epidemia



Suuri osa kyseessä olevista pakolaisista on kotoisin Afganistanista ja Pakistanista. Heidät siirrettiin alkuperäisestä sijoituskeskuksesta syrjäisellä Manus-saarella toiseen keskukseen marraskuussa kun Australia suostui lopulta sulkemaan Manus-saaren leirin. Suuri osa leiriläisistä kieltäytyi kuitenkin lähtemästä, koska he pelkäsivät turvallisuutensa puolesta.

Sekä Manus-saaren ja Nauru-saarten olosuhteita on kuvailtu huonoiksi. Ihmisoikeusjärjestöt Amnesty International sekä Human Rights Watch ovat raportoineet, että hälyttävän moni leireille sijoiteuista pakolaisista on tehnyt itsemurhan tai yrittänyt sitä.

Pakolaiskeskuksia ulkomaisin alihankkijavoimin

Salcedon mukaan Australia johtaa operaatiota ja on ostanut sopimusyhtiöt hoitamaan asiaa, mutta itse asiassa ei koordinoi toimintaa itse vaan on ulkoistanut sen alihankkijoille. Tilanne on sekava, eivätkä pakolaiset tiedä mistä he saavat välttämättömät palvelut.