Avioliittoon pakotettu nuori nainen tuomittiin kuolemaan Sudanissa – puukotti kuoliaaksi raiskaajansa

Huijattiin kotiin

Kiivasta keskustelua

Husseinin lakimiehillä on nyt kaksi viikkoa aikaa valittaa kuolemantuomiosta. Hänen tapauksensa on saanut valtaisaa huomiota sudanilaisten keskuudessa. Tytön kohtaloa on puitu vilkkaasti sosiaalisessa mediassa, ja hänen pelastamisekseen on luotu esimerkiksi Twitterin häshtägejä. Husseinin tapausta koskevaa nettivetoomusta on jaettu tuhansia kertoja.