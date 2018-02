Avustusjärjestöissä paljastusten aalto – hyväksikäyttötapauksista kertovat muun muassa Punainen Risti ja Plan

Punaisen Ristin mukaan 21 järjestön työntekijää on irtisanoutunut tehtävistään seksuaalisen hyväksikäytön vuoksi kolmen kuluneen vuoden aikana.

Järjestön pääsihteerin mukaan kyseiset ihmiset olivat maksaneet seksuaalisista palveluista ja siksi heidät on määrätty jättämään tehtävänsä.

Avustusjärjestöt ovat joutuneet useiden syytösten kohteeksi sen jälkeen kun brittilehti The Times kertoi avustusjärjestö Oxfamin peitelleen henkilökuntansa epäsopivaa seksuaalista käytöstä Haitin avustusoperaation aikaan.

Myös esimerkiksi lastenjärjestö Plan International on kertonut, että ainakin viisi järjestön työntekijää on syyllistynyt seksuaaliseen hyväksikäyttöön, joka on saattanut kohdistua myös lapsiin.