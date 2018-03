Avustustyöntekijä: Syyrian tilanne vaihtelee alueittain – apua tarvitaan eri puolilla vielä pitkään

Kun sodan alussa sotaa käytiin laajemmin eri puolilla maata, nyt taistelut ovat rajautuneet Afrinin alueelle maan pohjoisosiin ja Itä-Ghoutaan maan lounaisosiin. Esimerkiksi Itä-Ghoutassa ihmiset elävät pääasiassa kellareissa, ja veden, lääkkeiden ja puhtaiden vaatteiden saaminen on vaikeaa, ellei mahdotonta.

Kuitenkin jo rauhoittuneillakin alueilla on pitkään tarve avulle. Esimerkiksi sodassa vammautuneet tarvitsevat fysioterapiaan, ja henkiselle tuelle on sodan kokeneille tarvetta pitkään. Samalla monien nuorten elämä opiskelusta ja perheen perustamisesta lähtien on jäänyt vuosia kestäneen sodan jalkoihin.