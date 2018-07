Bioetiikan neuvoston mukaan DNA:n muokkaus on nyt moraalisesti hyväksyttävää – voimmeko kohta muokata jälkeläisistämme superihmisiä?

Alkioiden - hedelmöittyneen soluryppään seuraava vaihe - muokkausta on jo kokeiltu laboratorioissa mutta niiden kehittämistä raskauteen asti ei kuitenkaan ole sallittu.

– Näkemyksemme on, että perimän muokkaus ei ole itsessään moraalisesti tuomittavaa. Ei ole mitään syytä sulkea sitä pois periaatteellisista syistä, neuvoston työryhmän puheenjohtajana toimiva Karen Young kertoi The Guardianin mukaan .

Raportti on kuitenkin joutunut kritiikin kohteeksi. The Guardianin mukaan sen on syytetty avaavan portit rajoittamattomalle geenien korjaukselle.