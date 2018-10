Brasilian uusi presidentti ihailee sotilaskuria, liputtaa perinteisiä perhearvoja ja vastustaa homoja sekä tasa-arvoa – kannattaa syntyvyydensääntelyä köyhille

Pitkä tausta valtakunnanpolitiikassa

63-vuotias Bolsonaro on ollut mukana politiikassa jo vuosikymmeniä. Brasilian parlamenttivuosiensa aikana hän on edustanut ainakin kuutta eri puoluetta.

Kolme hänen viidestä lapsestaan on mukana osavaltio- ja kuntapolitiikasssa Rio de Janeirossa ja maan talouskeskuksessa Sao Paulossa.

Bolsonarolla sanotaan olevan kolme tärkeää sanomaa: armeija, perhe ja uskonto, joita hän on käyttänyt tehokkaasti kampanjassaan, toteaa professori Matias Spektor Fundação Getulio Vargas -yliopistosta New York Times -lehdelle.

Ne toimivat ainakin nyt, sillä mielipidemittausten mukaan demokratian kannatus maassa on pientä.

Katolinen evankelisten ystävä

Bolsonaro on katolinen, mutta veljeilee sosiaalisesti vanhoillisten, lukumääräisesti jatkuvasti kasvavan evankelisen väestön kanssa. Kolmen avioliiton Bolsonaro ei heitä häiritse niin kauan, kun hän on evankelisten arvo- ja poliittinen liittolainen. Israelissa hän on saanut kasteen papilta.