Brexit-ministeri David Davis eroaa Britannian hallituksesta

Uutistoimisto Bloombergin ja Financial Timesin mukaan Davisin toimisto varmisti tiedon erosta juuri ennen puolta yötä paikallista aikaa. Davis nimettiin EU-erosta vastaavan ministerin tehtävään vuonna 2016.

Eroilmoitus tulee vain muutama päivä sen jälkeen kun Britannian pääministeri Theresa May onnistui varmistamaan hallituksensa tuen brexit-suunnitelmalleen. Brexitin kannattajat olivat pitäneet sitä liian "pehmeänä".

May on hyväksynyt Davisin eron. Kirjeessä May kiitti Davisia tämän työstä Britannian EU-eron edesauttamiseksi.