Britannia saattaa iskeä Syyrian hallitusta vastaan – Ulkoministeri Johnson: "Jos kemiallisia aseita on käytetty, vakavasti harkittava"

Johnson sanoi, että hän kannattaa tarkasti rajattuja iskuja hallituksen kohteisiin, jos on olemassa kiistattomat todisteet siitä, että hallitus on käyttänyt kemiallisia aseita. Johnson kertoi toivovansa, etteivät länsimaat katsele vierestä, jos Syyrian sodassa käytettään kemiallisia aseita.

– Jos tiedämme, että kemiallisia aseita on käytetty ja pystymme osoittamaan sen, ja jos on olemassa toimintasuunnitelma, jossa Britanniasta voisi olla apua, silloin meidän on mielestäni vakavasti harkittava sitä [osallistumista], Johnson sanoi.