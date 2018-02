Britannian pääministeri sai kitkerän muistutuksen brexitin vaaroista – japanilaiset iskivät kylmät tosiasiat tiskiin

Theresa May tapasi Lontoossa Japanin Britannian suurlähettilään sekä joukon japanin liike-elämän edustajia. Tapaamisessa oli mukana esimerkiksi pankki ja teknologia-alan sekä tuotteita valmistavan teollisuuden toimijoita.

Britanniaan on investoitu miljardeja puntia japanilaista rahaa, ja brexit aiheuttaa tästä syystä huolta yrityksissä. May vakuutteli japanilaisille, että brexitin jälkeen maiden välille avautuu mahdollisuus luoda vahva kauppasuhde vapaakauppasopimuksen kautta. May kehui Britannian ja Japanin suhteita nykyiselläänkin erittäin vahvoiksi.