Britannian sisäministeri halusi karkottaa tuhansia maassa koko ikänsä asuneita – tästä Windrush-skandaalissa on kyse

Britannian sisäministeri Amber Rudd ilmoitti sunnuntai-iltana erostaan. Eron syynä on niin sanottu Windrush-skandaali, joka liittyy Britannian entisistä siirtomaista kotoisin siirtolaisten mahdollisiin karkotuksiin. Hallitusta on syytetty siitä, että se on leimannut karibialaistaustaisia brittejä väärin perustein laittomiksi siirtolaiseksi.