Sadat poliisit ja sotilaat haastattelevat myrkytystapauksen todistajia Britanniassa – Venäjän ex-agentin ja tyttären tila kriittinen, mutta vakaa

Ministerin mukaan tapauksen yhteydessä vakavia oireita saanut poliisi Nick Bailey on niin ikään vakavasti sairas, mutta kykenee "kommunikoimaan" muun muassa omaistensa kanssa.

Britannian sisäministerin mukaan tapausta tutkii yli 250 terrorismirikoksiin erikoistunutta poliisia. Viranomaisille on jo nyt kertynyt yli 240 todistuskappaletta.

Salisburyn kaupungissa on käynnissä sotilasoperaatio, jossa puhutetaan yli kahtasataa todistajaa. Lisäksi kuolemansyyntutkijat selvittävät Skripalin puolison ja pojan kuolinsyitä

Tapauksen tiimoilta on spekuloitu, että Venäjä olisi hermomyrkyn takana, mutta sisäministeri Rudd korosti, että on liian aikaista arvioida, kuka on vastuussa tapahtuneesta.