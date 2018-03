Britanniassa käytetyn hermomyrkyn kehittäjä myi ainetta rikollisille – "Järkyttävää ammattitaidottomuutta venäläisiltä agenteilta"

Venäjä olisi tappanut

– On vaikea kuvitella, että Venäjä olisi teon takana, sillä kaikki myrkkyä saaneet ovat yhä elossa. Sellainen järkyttävä ammattitaidottomuus venäläisiltä agenteilta olisi yksinkertaisesti naurettavaa ja sietämätöntä Rink sanoo.

Novitshok myös muiden tiedossa

Rinkin mielestä Venäjä ei luultavasti käyttäisi Novitshokia, koska sen jäljettä johtaisivat välittömästi Venäjälle. Hän tosin sanoo myös, että vaikka Novitshok pysyi pitkään salaisena, sen valmistustekniikka on nykyään ainakin Yhdysvaltojen, Britannian ja Kiinan tiedossa ja pystyisivät valmistamaan vastaavaa ainetta itsekin.

Britannia on syytänyt Venäjää Skripalien myrkyttämisestä. Venäjä taas on toistuvasti kiistänyt osallisuutensa Skripalien myrkytykseen.

Skripalien tapaus on aiheuttanut selkkauksen Venäjän ja lännen välille. Britannia on useiden EU-maiden tuella syyttänyt venäjää hermomyrkkyiskusta, mikä on johtanut kitkerään sananvaihtoon ja diplomaattien karkotuksiin Venäjän ja EU-maiden kesken.