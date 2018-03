Brittijärjestön johtaja vahvistaa MTV:lle: Ex-vakoojalta huojentava puhelu, suomalaisen Tiinan kohtalo yhä mysteeri

Suomalaisen Tiina Jauhiaisen lisäksi kateissa on ollut kuluneiden viikkojen aikana myös Dubain prinsessaksi esittäytyvä Sheikha Latifa sekä ranskalais-amerikkalainen Herve Jauber. Hänen on kerrottu olleen entinen Ranskan vakooja.

Brittijärjestö Detained in Dubai on julkaissut katoamismysteeriin liittyviä tietoja. Järjestön perustaja ja johtaja Radha Stirling vahvistaa MTV Uutisille puhelimitse, että huvijahti, jolla seurue matkasi 4. maaliskuuta, on nyt liikkeellä Omaninlahdella.