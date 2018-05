Bruce Willisin tytär asteli yläosattomissa ruokakauppaan – nyt 20 alastonta protestoijaa osoitti mieltään New Yorkissa – "Tässä on kyse tasa-arvosta"

Scout Willis lähetti tapahtumasta Twitteriin kuvan aihetunnisteella #freethenipple, minkä jälkeen Free the Nipple liikkeen johtaja Lina Esco päätti järjestää New Yorkissa mielenosoituksen.

– Tässä on kyse tasa-arvosta. Haluan, että naisilla on samat oikeudet kuin miehillä. Jos on kuuma kesäpäivä, ja miehet kävelevät ilman paitaa, haluan saman oikeuden, Esco sanoo.