Carl Bildt MTV:lle: "Venäjän otteissa arvaamattomuutta – maan uudet turvallisuusintressit hiertävät yhteistyötä pohjoisessa"

– Sitä on enemmän nyt. Näemme enemmän turvallisuusajattelua Venäjällä. Turvallisuuselimet, FSB ja muut, ovat ilman muuta voimistuneet eri tahoilla, ja ne tekeväst asioita, jotka vaikuttavat kielteisesti yhteistyön edellytyksiin.

Parhaillaan Suomessa vieraileva Bildt on nykyään toinen puheejohtaja läntisessä European Council on Foreign Relations -ajatushautomossa. Hänen mukaansa Venäjän toimista on haittaa etenkin pohjoisessa.