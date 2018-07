CNN julkaisi salaisen nauhan: Trump ja lakimies puhuvat maksusta Playboy-mallille

Ääninauhalla Cohen ja Trump keskustelevat oletettavasti siitä, kuinka he aikovat ostaa oikeudet kyseiseen artikkeliin. Cohen kertoo suunnitelmistaan perustaa yrityksen, joka ostaa oikeudet artikkeliin.

Cohen kertoo Trumpille, että näiden on maksettava oikeuksista. Cohen puhuu Davidista, jolla hän oletettavasti tarkoittaa American Median toimitusjohtaja David Peckeriä.

Asianajaja: Maksua ei koskaan tehty



Nauha on osittain epäselvä, ja miehet keskustelevat useista muistakin aiheista.

Trumpin asianajaja Rudy Giuliani on kertonut, että maksua ei koskaan tehty. Hän on aiemmin myöntänyt, että oikeuksien ostamista käsittelevä äänite on olemassa.