CNN näki Trumpin kirjeen Norjalle: "Pitää saada vahva uusi sitoumus Natoon"

Uutiskanava CNN on saanut haltuunsa kopion Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Norjalle lähettämästä kirjeestä, jossa maalta toivotaan puolustusmenojen kasvattamista. New York Times kertoi aiemmin, että kirjeitä on lähetetty ainakin Saksalle, Belgialle, Norjalle ja Kanadalle.