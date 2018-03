CNN: Pohjois-Korean Suomen-vierailussa on kyse ydinaseista – UM vahvistaa, että USA ja Etelä-Korea ovat neuvotteluissa mukana

”Suomi on osoittanut olevansa hyvä isäntä”



– Tässä on kyse ihan omasta prosessistaan, joka on ollut käynnissä jo useamman vuoden ajan. Tässä ei ole kyse mistään semmoisesta, mikä liittyisi Ruotsissa käytyihin keskusteluihin tai mahdolliseen huippukokoukseen.

Suomen edustajia ei kokouksessa Lehtovirran mukaan nähdä, sillä Suomi on mukana vain fasilitoimassa tilaisuutta. Pohjois-Korean korkeita virkamiehiä on saapunut keskustelemaan Suomeen aiemminkin.

– Suomi on osoittanut olevansa hyvä isäntä keskustella tämän tyyppisistä asioista. Tietysti olennaista on se, että voidaan kunnioittaa sitä isäntien toivetta, että he saavat rauhassa keskustella näistä asioista.