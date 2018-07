CNN: Trump suunnitteli hyökkäystä Venezuelaan – avustajat tekivät kaikkensa hillitäkseen presidenttiä

– Meidän on puolustettava oikeuttamme rauhaan ja arvokkuuteen sekä oikeutta valita oma kohtalomme, Maduro sanoi.

Väite: Trump painosti muiden maiden johtajia illallisilla

Trump on ennenkin harkinnut hyökkäystä toiseen maahan

Hyökkäyksen sijasta Yhdysvallat on tähän asti päätynyt Venezuelan-vastaisiin pakotteisiin ja voimakassanaisesti muotoiltuihin kannanottojen.

Varapresidentti Mike Pence on myös tavannut useita kertoja Venezuelan opposition edustajia ja kritisoinut maan hallitusta voimakkaasti taannoisilla matkoillaan Etelä-Amerikkaan.

Venezuela on kärsinyt pitkään jatkuneesta syvästä poliittisesta- ja talouskriisistä. Öljyrikkaan maan talous ja elintaso ovat romahtaneet viime vuosina ja Venezuelassa on nähty laajaa hallituksen vastaista protestointia. Yhdysvallat pitää Maduroa diktaattorina ja myös YK on syyttänyt Venezuelan hallitusta ihmisoikeusloukkauksista.