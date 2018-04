Costa Rican tuore presidentti murtaa machokulttuuria – konservatiivinen pastori jäi vaaleissa paitsioon

Costa Ricaa ei uutisissa näe, koska maa on pysytellyt visusti ulkona sitä ympäröivien alueiden selkkauksista ja sisällissodista. Yhtenä selityksenä voitanee pitää sitä, että Costa Ricalla ei ole armeijaa ja sen kansalaiset ovat käyneet kouluja eli osaavat lukea. Kiitos ilmaisen koulutuksen.

– Äänestäminen on aina velvollisuus. Vaikka vaihtoehdot eivät kaikilta osin miellyttäisi juuri sinua, se ei tarkoita etteikö tulisi äänestämään.

Costa Ricassa on liki 5 miljoonaa asukasta. Sen rajanaapureita ovat Nicaragua ja Panama.

Costa Ricassa on liki 5 miljoonaa asukasta. Sen rajanaapureita ovat Nicaragua ja Panama.

Keski-Amerikan Macron



Politiikka ei kuitenkaan ole Carlos Alvadarolle vierasta. Ennen ehdokkuuttaan hän on ehtinyt toimia ensin sosiaalisesta kehityksestä vastaavana ministerinä ja sittemmin työministerinä vuonna 2014 valitun presidentti Luis Guillermo Solisin hallituksessa. Costa Ricassa ei ole pääministeriä.

Rokkari-kirjailija

Toukokuun 8.päivänä presidentin valan vannova vaalivoittaja ja yhden lapsen isä on ehtinyt kokeilla muutakin.

Alvadaro on laulanut kouluaikona ”Dramatika” – nimisessä rokkibändissä ja toimi vedonlyöntifirmassa tienatakseen rahaa kitaraan.

Musiikin lisäksi hän on kirjoittanut fiktiota muutaman kirjan verran, kuten novellin "The life of Cornelius Brown."