Curt, 88, nääntyi kuoliaaksi hoitokodissa Ruotsissa – huoneessa yli 45 astetta lämmintä!

"Huone oli hänen turvansa"

– Hänen sairautensa oli luonteeltaan sellainen, että hän pysytteli huoneessaan koko ajan. Huone oli hänen turvansa. Hänellä ei ollut riittävästi ymmärrystä siitä, että huoneessa on aivan liian kuuma, sanoo Metthe, joka työskentelee itsekin hoitajana hoitokodissa.

Kärsi vakavasta kuivumisesta

"Kauheaa, että tämä tapahtui näin"

Perhe on nyt tehnyt tutkintapyynnön terveydenhoidon ja hyvinvointialan valvontaviranomaiselle IVO:lle.

– Myötätuntomme on aina omaisten luona, kun he ovat menettäneet läheisensä. Minulle on kuitenkin vaikeaa puhua yksittäistapauksesta. Aina kun meillä sattuu kuolemantapaus, tutkimme, liittyykö siihen jotain epäselvää, sanoo hoitokotia ylläpitävän Vardaga-hoivayhtiön aluejohtaja Susanne Sjöberg.