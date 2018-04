Daniel Ortega vaikenee, varapresidenttivaimo haukkuu vastustajiaan vampyyreiksi – Nicaraguassa pahimmat levottomuudet vuosikymmeneen

Poliisin ja vasemmistolaista sandinistihallitusta tukevien siviilijoukkojen yhteenotoissa mielenosoittajien kanssa on kuollut ainakin yksi poliisi ja kaksi opiskelijaa. Levottomuuksia on ollut pääkaupungin Managuan lisäksi useissa kaupungeissa.

Vakavimmat levottomuudet vuosikymmeneen

Kaduilla on sekä eläkeläisiä että opiskelijoita vastustamassa Ortegan politiikkaa. Levottomuuksia sanotaan vakavimmiksi sitten vuoden 2007, jolloin nyt 72-vuotias Ortega nousi uudelleen presidentiksi.

Espanjalaisen El País -lehden mukaan monet Nicaraguan työnantajaliitot ovat tuominneet poliisin toimet. Ne ovat myös huolissaan sananvapauden tukahduttamisesta. Ortega on muun muassa katkaissut useiden tv-kanavien signaalit. Monet sanomalehdet ovat Ortegan hallituksen otteessa.

– Näiden mellakoiden keskellä oleva toimittaja, erityisesti levottomuuksista raportoiva toimittaja, on tappouhkausten kohteena. Työvälineitä varastetaan, ja meitä sensuroidaan katkaisemalla lähetyssignaalimme, sanoo 100% Noticias -kanavan johtaja Miguel Mora APTN-kuvapalvelun haastattelussa.

Köyhän kuuden miljoonan asukkaan Nicaraguan talous on viime vuosina kasvanut vahvasti, mutta Ortegaa ja tämän varapresidenttiä Rosario Murilloa syytetään itsevaltaisuudesta ja demokratian tukahduttamisesta. 66-vuotias Murillo on Ortegan puoliso vuodesta 1978.

Protestoijat "surkimuksia" ja "vampyyrejä"

Mielenosoittajien joukossa on myös paljon opiskelijoita maan yliopistoista. Vastaavaa opiskelijoiden liikehdintää eri ole nähty Nicaraguassa vuosikymeniin.

Protesteja on ollut eri puolilla maata. El País -lehden mukaan niitä on ollut esimerkiksi Granadassa ja Estelíssä, jota pidetään Ortegan ja aatekumppaneiden vuonna 1979 valtaan nostaneen vasemmistolaisen sandinistiaatteen vahvana linnakkeena.

Lehden mukaan Masayassa on pystytetty barrikadeja. Masayassa vastustettiin tiukasti ennen sandinistivallankumousta Yhdysvaltojen tukeman Anastasio Somozan monikymmenvuotista diktatuuria.

Protestien odotettiin leviävän myös maan Karibian rannikolle. Ortega on myöntänyt kiinalaiselle yritykselle oikeuden rakentaa uusi Atlantin ja Tyynenmeren yhdistävä kanava. Osa alueen asukkaista vastustaa hanketta, koska se uhkaa heidän elinkeinojaan.

Ortega haluaa pysyä tiukasti vallassa

Hän on yhä suosittu köyhän kansa parissa, ja hän voitti toissa vuonna pidetyt presidentinvaalit ylivoimaisesti. Vaalien rehellisyydestä on kuitenkin kysymysmerkkejä. Opposition keskeisen edustajan osallistuminen vaaleihin estettiin, ja Ortega sanoi ennen vaaleja, ettei hyväksy kansainvälisiä tarkkailijoita. Opposition mielestä Ortega liioitteli äänestysaktiivisuutta jopa kymmenillä prosenttiyksiköillä.

Sosialismia ja markkinamyönteisyyttä

Ortega on pyrkinyt yhdistämään markkinatalousmyönteisyyttä ja sosialismia. Hän myös kääntyi ateistista hartaaksi kristityksi, mikä vetoaa syvästi katolisessa maassa.

Ortegan vallankäyttö on nostattanut kulmakarvoja jo pitkään. Vuosikymmen sitten EU ja Yhdysvallat jäädyttivät kehitysapunsa Nicaragualle Ortegan epäillyn vaalivilpin takia. Suomi lopetti kahdenväliset kehitysyhteistyöhankkeet Nicaraguan kanssa 2013, mutta yhteistyöhankkeita Nicaraguassa on ollut sen jälkeenkin.

Tytärpuoli syytti raiskauksista



– He pelastivat Nicaraguan Somozalta. He pelastivat Nicaraguan uusliberalismilta. He jatkavat Nicaraguan pelastamista, hän sanoi Univision haastattelussa.