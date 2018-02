Demokratioiden johtajat pitävät kissoista – diktaattorit ja rikollispomot suosivat suurpetoja ja eläintarhoja

Kissaan liitetty taikauskoa ja pahaa

Yksi syy lienee, että vaikka kotikissa olisi kuinka laiskanpulskea, se ei ole yhtä kesyyntynyt, seurallinen ja erityisesti tottelevainen, kuin koira. Kissoihin on myös taikauskoissa liitetty pahoja voimia, erityisesti jos sen turkin väri on musta.

Britannian entinen pääministeri David Cameron yhdistetään pääministerin asunnon Downing Street 10:n Larry-kissaan. Larry on virallinen D10:n päähiirenpyytäjä (Chief Mouser to the Cabinet Office). Arvovaltainen virka on elinikäinen. Se on neljäs kissa virassaan. Larry on oikea julkkis, sen voi todeta vaikka googlaamalla.