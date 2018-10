Disneylandin suuri salaisuus: ”Ruumiisiin liittyvää HEPA-koodia joudutaan käyttämään yllättävän usein”

Wall Street Journal kertoo, että kun työntekijöille viestitetään ns. HEPA-koodi, niin kyseessä on ruumiin krematoitujen tuhkien siivousoperaatio pölynimurilla.

Läheisten tuhkat salakuljetetaan paikalle

Asiakkaat salakuljettavat kuolleiden läheistensä krematoituja tuhkia huvipuistoon, koska he pitävät paikasta ja heillä on siitä hyviä muistoja. Tuhkien levittäjät pitävät tekoaan kunnianosoituksena menehtyneelle lähimmäiselleen, mutta henkilökunnalle tuhkien siivoaminen on ikävää hommaa.