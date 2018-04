Dramaattinen pelastusoperaatio Välimerellä – näe kaikki pelastajan kypäräkameran silmin

Pelastajat ovat muutaman päivän aikana pelastaneet merestä noin 1 000 siirtolaista. Tyyni meri ja kaunis ilma on saanut siirtolaisveneitä liikkeelle. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan 8 296 siirtolaista on saapunut yksistään Italiaan tämän vuoden aikana. Määrä on kuitenkin merkittävästi viime vuotta vähemmän, koska Libyan rannikkovartiosto tekee myös yhä enemmän merivalvontaa Libyan puolella.