El Chapon vaimo: "En ole saanut nähdä miestäni 15 kuukauteen"

CNN:n haastatteleman Coronelin mukaan hän on nähnyt Yhdysvalloissa syytteessä olevaa miestään ainoastaan oikeuden istunnoissa.

Sinaloan kartellin nokkamies oli ennen maailman vaikutusvaltaisimpia ihmisiä

Joaquin Guzmán on tunnettu Sinaloan huumekartellin johtajana. Kartelli on ollut yksi maailman vaikutusvaltaisimmista rikollisorganisaatioista. Sen tiedetään salakuljettaneen ja myyneen muun muassa kokaiinia, heroiinia ja metamfetamiinia Yhdysvaltoihin sekä harjotitaneen kiristystä, rahanpesua ja lahjontaa. Järjestö on myös tehnyt väkivaltaisia hyökkäyksiä kilpailijoitaan, viranomaisia ja toimittajia vastaan.