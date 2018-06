"En todellakaan välitä, entä sinä?" luki Melania Trumpin takissa matkalla kohti siirtolaislasten säilöönottokeskusta – näin presidentti Trump perusteli asua

Hypätessään Teksasin lennolle Melania Trump nähtiin halpavaateketju Zaran takissa, jota on sittemmin spekuloitu jopa hiljaiseksi kannanotoksi maan viimeisimpään poliittiseen puheenaiheeseen. Takin selkäpuolella oli graffitinomainen teksti: "I really don’t care do u?", eli "En todellakaan välitä, entä sinä?"