Entiselle presidentille kymmenen vuoden kakku? Helena Petäistö avaa kolumnissaan Ranskan vallan kulisseja

Kuluneella viikolla yli 24 tuntia kestäneen tutkintavankeuden jälkeen syytetyltä on kielletty kaikki yhteydenpito yhdeksän eri henkilön kanssa sekä matkustaminen neljään eri maahan ennen oikeudenkäyntiä. Entistä valtionpäämiestä syytetään korruptiosta, vaalirahoituslakien rikkomisesta ja vaalirahoituksen ottamisesta vieraan valtion varoista.

Asiaa on Ranskassa tutkittu viisi viime vuotta, kun ensimmäisen paljastuksen julkaisi tutkivaa journalismia tekevä ranskalainen nettilehti Médiapart, joka oli saanut käsiinsä Libyasta tullutta rahaa koskevan asiakirjan. Oikeudenkäynteihin jo lähes tottuneen, mutta tuskin turtuneen Sarkozyn on tiedetty pelkäävän tätä Libya-vyyhtiä aivan erityisesti. Se on painanut kuin Damokleen miekka hänen päänsä päällä viisi pitkää vuotta.