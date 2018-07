Entinen Navy SEAL -sotilas kritisoi luolaan jumittuneen juniorijoukkueen pelastusoperaatiota: Osa pojista tulee kuolemaan, jos he sukeltavat ulos

Juniorijalkapallojoukkue joutui valmentajansa kanssa jumiin luolastoon Thaimaassa. He menivät luolastoon sateiden alkaessa eivätkä enää päässeet ulos, koska uloskäynti oli tukkiutunut vedellä.

Yhdysvaltojen Navy SEAL:in sukellusjoukkoihin kuuluneen Cade Courtleyn mukaan joukkueen tila on tällä hetkellä vakaa: heillä on ruokaa, paikalla on lääkäreitä ja asiantuntijoita, joten välitöntä vaaraa ei ole.